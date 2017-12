Agenten krijgen voorwaardelijke celstraffen om dood Mitch Henriquez

De straf is voorwaardelijk omdat er volgens de rechtbank rekening gehouden moet worden met bijzondere omstandigheden. "Het gaat om agenten die in moeilijke situaties moeten optreden", aldus de rechter.

Advocaat van de nabestaanden, Richard Korver, zei in een eerste reactie dat de familie verheugd is dat er is vastgesteld dat de agenten verantwoordelijk zijn voor de dood van Henriquez. "Ze zijn echter teleurgesteld dat hier een voorwaardelijke celstraf tegenover staat", legt Korver uit. "Zij vinden dat zij ook daadwerkelijk de cel in hadden moeten gaan.

Schuldigverklaring

Het Openbaar Ministerie had alleen om een schuldigverklaring voor mishandeling gevraagd, zonder straf. Volgens het OM kon dood door schuld, dan wel doodslag, niet worden bewezen. Er was namelijk twijfel over de doodsoorzaak van Henriquez. Dit valt hen volgens justitie dan ook niet aan te rekenen.

"Er is hoe dan ook een verband tussen de nekklem en de dood van Henriquez", aldus de rechter. "Zonder de nekklem was hij waarschijnlijk niet overleden."

De rechtbank is het niet eens met de deskundigen en het OM dat alleen een acuut stress syndroom tot de dood van Henriquez heeft kunnen leiden. De rechter zegt niet met zekerheid te kunnen zeggen wat de doodsoorzaak van de man was, maar denkt dat er sprake was van een combinatie van factoren. Dat is zowel verstikking als stress.

Hoofdrol

De doodsoorzaak van Henriquez speelt een hoofdrol in deze zaak. De forensisch patholoog van het NFI Vidija Soerdjbalie, die onderzoek deed op het lichaam van de Arubaan heeft altijd gezegd dat de man overleed aan zuurstofgebrek als gevolg van samendrukkend geweld op de hals.

Deskundigen Kees Dads van de GGD en Daan Botter van het NFI houden het op hartfalen als gevolg van een acuut stress syndroom. Het lichaam zou tijdens de arrestatie in zo'n staat van opwinding zijn geraakt dat het hart het niet meer aankon.

Den Haag

Henriquez werd op 27 juni 2015 aangehouden in het Zuiderpark tijdens een muziekfestival in Den Haag. Hij riep meermaals dat hij een wapen op zak had en greep daarbij naar zijn kruis. De 42-jarige Arubaan werd na meerdere waarschuwingen aangehouden. Hij verzette zich daarbij waarop de agenten geweld toepasten.

De twee agenten die zijn veroordeeld zijn vanwege veiligheidsredenen aangeduid als DH01 en DH02. DH01 paste de nekklem toe en DH02 had als groepscommandant de leiding over de arrestatie.

Nekklem

Omdat beide agenten van elkaar wisten wat zij deden tijdens de aanhouding, wordt de nekklem door de rechter hen beiden verweten. De agent die de verwurging toepaste, verklaarde daar ongeloofwaardig over.

De rechtbank oordeelt dat het toegepaste geweld door de agenten niet rechtmatig was. Een van de agenten drukte Henriquez op de grond, sloeg hem in zijn gezicht en wreef pepperspray in zijn gezicht. De ander paste een nekklem toe en deed dat naar oordeel van de rechtbank te lang.

De rechter zegt dat de aanhouding van Henriquez rechtmatig was, maar dat daar ook niet veel over werd getwijfeld.

Onschuldig

De verdediging van de agenten heeft gepleit dat hun cliënten op alle punten onschuldig zijn en er geen sprake was van doodslag, dood door schuld dan wel mishandeling. "De aanhouding was rechtmatig en het gebruikte geweld ook. De agenten hebben niets strafbaars gedaan".

De twee veroordeelde agenten overwegen in hoger beroep te gaan, melden hun advocaten na het vonnis. "De verdediging is uiteraard teleurgesteld over de uitspraak van de rechtbank en gaat het vonnis grondig nader bestuderen", schrijven de advocaten op hun website. "De verdediging overweegt in hoger beroep te gaan."