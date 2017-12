'Misstanden kazerne Schaarsbergen groter dan gedacht'

Dat blijkt uit een rapport van het ministerie van Defensie uit 2015 dat in handen is van de Volkskrant. Ook zouden militairen eigendommen van Defensie vernielen of stelen en maken officieren vaak misbruik van hun macht.

In de Volkskrant deden in november dit jaar drie militairen hun verhaal over wat hen is aangedaan op de kazerne. Zij zeggen in 2014 slachtoffer te zijn geworden van vernederingen, mishandelingen, aanrandingen en een verkrachting tijdens hun ontgroening. Eén van hen heeft aangifte gedaan en er zijn drie verdachten opgepakt.

Maatregelen

Generaal Ron Smits van de Luchtmobiele Brigade, die verantwoordelijk is voor de kazerne, zegt in de krant dat er maatregelen zijn genomen na dit rapport. Zo worden de korporaals meer gescheiden van de soldaten, om machtsmisbruik tegen te gaan.

De militaire vakbonden AFMP en VBM zeggen tegen de Volkskrant dat de misstanden nog steeds aan de orde van de dag zijn. Er zijn volgens de vakbonden ook in 2016 en 2017 meerdere meldingen van onder andere mishandeling binnengekomen. Ook op de kazerne van Assen zouden de regels niet worden nageleefd.

Jean Debie, voorzitter van de VBM, onderschrijft de berichtgeving van de Volkskrant donderdagochtend in het Radio1Journaal. "Als iemand iets is vergeten, diegene een of twee weken met een jerrycan moet lopen. En dat het nog steeds zo is dat er een slahelm is: dan krijgt iemand een helm op het hoofd en daar mogen de omstanders klappen opgeven."

Debie noemt het schokken dat er nog steeds degerlijke praktijken bij Defensie plaatsvinden.

Geen melding

Door de groepsdruk wordt er niet vaak melding gemaakt van de misstanden. Daardoor willen militairen vaak ook geen aangifte doen als ze iets is overkomen, volgens de vakbonden.

Naar aanleiding van de berichten van de krant is er al een extern onderzoek gestart naar de situatie in Schaarsbergen en de sociale veiligheid binnen Defensie.