Politie schiet man neer na overval in Zeeuwse Breskens

De politie kreeg een melding dat er een overval gaande was. Toen agenten arriveerden, renden twee overvallers uit de woning en sprongen in een auto, waarna ze er op hoge snelheid vandoor gingen.

Vervolgens ontstond er een aanrijding met de politieauto, waarna de overvallers op de politie schoten, die terugschoot. Hierbij raakte een van de overvallers gewond. De andere overvaller ging er te voet vandoor. De politie is op zoek naar hem.

In de woning troffen agenten nog een verwond persoon en drie andere mensen aan, zei een woordvoerder van de politie. Hoe die persoon gewond is geraakt, is nog niet bekend. Ook is nog niet duidelijk wat zich precies in de woning heeft afgespeeld. Beide slachtoffers zijn naar het ziekenhuis overgebracht.