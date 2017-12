Burgemeesters zuidelijke gemeenten blij met verbod Bandidos

"Dit helpt ons", zei Cox namens de gemeenten. Hij houdt er wel rekening mee dat de Bandidos onder een andere noemer verder proberen te gaan. Ook verwacht hij dat de Bandidos in hoger beroep gaan.

"Wij zien er intussen op toe dat de Bandidos geen hesjes dragen op de terrasjes en hier geen clubhuis krijgen'', zei hij.

De rechtbank Utrecht kwam woensdag tot het besluit om Bandidos te verbieden omdat de vereniging een gevaar voor de openbare orde vormt. Het verbod houdt in dat de bestaande clubhuizen worden verboden en het niet langer is toegestaan om clubkleding te dragen.

In mei 2015 vond er een vechtpartij plaats in een Sittards café tussen Bandidos en de aan de Hells Angels gelieerde motorclub de Red Devils. Daarbij werd geschoten. Sindsdien doet de gemeente er alles aan om motorclubs te weren.

Eerste verbod

Het is voor het eerst dat er een motorbende in Nederland wordt verboden en het betekent een groot succes voor het Openbaar Ministerie. Pogingen om de Hells Angels te verbieden strandden in 2009.

Het verbod geldt zowel voor de Nederlandse afdeling als de internationale organisatie en gaat per direct in. Ook activiteiten van buitenlandse leden in Nederland zijn niet langer toegestaan.

Reactie ministers

De verantwoordelijke ministers zeiden eerder op woensdag al dat ze blij zijn met het verbod.

Minister voor Rechtsbescherming, Sander Dekker zegt dat clubs als de Bandidos de rechtsorde ondermijnen. Hij zal naar eigen zeggen "snel werk maken van het wetsvoorstel dat criminele motorbendes verbiedt, zoals opgenomen in regeerakkoord."

Dekkers collega Ferdinand Grapperhaus van Justitie en Veiligheid spreekt van een ''hele goede uitspraak''. Het Openbaar Ministerie heeft volgens hem ''een optimaal resultaat'' bereikt. ''Het is goed dat we laten zien dat 'outlaw' motorbendes geen vrij spel hebben'', vindt Grapperhaus. Maar ook voor de burgers in het zuiden is het vonnis volgens hem een opsteker.

Ook andere soortgelijke motorclubs mogen erop rekenen dat ze worden aangepakt, waarschuwt Grapperhaus. ''Ik ga niet vertellen wie er nu aan de beurt zijn, maar ik kan u wel verzekeren: we gaan door.''