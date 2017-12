Inspecties onderzoeken besluiten tijdens detentie Michael P.

Het onderzoek bekijkt alle besluiten die genomen zijn met betrekking tot de detentie van de 27-jarige man vanaf 2010, toen hij aangehouden werd voor het verkrachten van twee minderjarige meisjes in Nijkerk. Dit maken de inspecties woensdag bekend.

Ook wordt gekeken naar de kwaliteit van de zorgverlening aan de verdachte. "De inspecties gaan hierbij in elk geval na of er uit deze casus lessen zijn te trekken voor de betrokken organisaties en eventueel andere relevante partijen."

Sinds de bekendmaking van P.'s mogelijke betrokkenheid bij de dood van Anne uit Utrecht, zijn veel vragen gerezen over de bewegingsruimte van de verdachte en over de situatie in de kliniek waar hij verbleef. Zo bleek dat de man een avondopleiding volgde aan een school in Houten als deel van zijn re-integratie vanuit Altrecht Aventurijn.

Naast de situatie in de kliniek in Den Dolder, wordt ook gekeken naar de beslissingen die zijn genomen toen P. zich bevond op de reguliere afdelingen van de penitentiaire inrichting (PI) in Vught en het penitentiair psychiatrisch centrum (PPC) in Vught.

Complexe problematiek

Uit eerder onderzoek van de inspecties, dat vorige maand werd gepresenteerd, bleek dat patiënten in Altrecht Aventurijn in Den Dolder gemakkelijk aan drugs konden komen en dat er zwakke plekken waren op het gebied van personeelsbezetting.

Hierop besloot minister Sander Dekker (Justitie en Veiligheid) dat de kliniek tot nader order geen patiënten met complexe problematiek mag opnemen.

Zeewolde

De 25-jarige Anne Faber vertrok op 29 september vanuit Utrecht voor een fietstocht en raakte die avond vermist. Haar lichaam werd op 13 oktober in een natuurgebied in Zeewolde aangetroffen, op aanwijzing van de verdachte.

P. staat op 10 januari voor het eerst voor de rechter in een zogeheten pro-formazitting. De zaak wordt dan nog niet inhoudelijk behandeld.