Auto fataal ongeluk met jonge kinderen Ritthem raakte oplegger vrachtwagen

De auto met hierin de kinderen, belandde vervolgens op de verkeerde weghelft. Bij de frontale botsing die hierop volgde kwamen het jongetje en het meisje (drie en vijf jaar oud) om het leven.

De politie wil graag in contact komen met de vrachtwagenchauffeur, die mogelijk getuige is geweest van de aanrijding. Het is volgens een woordvoerder een zeer waarschijnlijk scenario dat de botsing met de oplegger te maken heeft met het fatale ongeluk.

"Maar we zoeken de chauffeur als getuige en niet als veroorzaker", aldus de politie. Het is nog altijd onduidelijk hoe het ongeluk kon gebeuren. Meerdere getuigen hebben zich al met tips gemeld, maar het onderzoek is nog niet afgerond. De wegen waren lokaal nog glad na de hevige sneeuwbuien van zondag en maandag.

De moeder raakte zwaargewond bij het ongeluk. De bestuurder van het andere voertuig kon na behandeling al snel het ziekenhuis verlaten.