Dordtenaar met spijt geeft zichzelf aan voor jaren oude overvallen

De man heeft bekend dat hij betrokken was bij een overval in april 2011 in een park aan de Burgemeester Jaslaan in Dordrecht, aldus de politie woensdag. De buit bestond uit een telefoon en portemonnee. Ook had hij een beroving gepleegd in Alphen aan den Rijn. Het is niet bekend wanneer dat was.

Naar aanleiding van de bekentenis van de Dordtenaar hield de politie een tweede verdachte van de overval in 2011 aan. Het gaat om een 22-jarige man uit Dordrecht.

Hendrik-Ido-Ambacht

Ook een 17-jarige meisje uit van Hendrik-Ido-Ambacht meldde zich bij de politie in Dordrecht. In de wijk Sterrenburg werd in april dit jaar een man op gewelddadige wijze van zijn fiets getrokken. De tiener bekende dat ze daarbij betrokken was.

Voor deze beroving zijn nog twee andere verdachten aangehouden. Het gaat om een 20-jarige man uit Spijkenisse en een 17-jarige jongen uit Sliedrecht.