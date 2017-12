Nederland krijgt weer geen witte kerst

"Er komt de komende dagen alleen maar zachte lucht onze kant op", stelt Harry Geurts van het KNMI. "Het wordt een zeer zachte kerst met relatief hoge temperaturen, tot 10 graden overdag."

Een goed meteoroloog houdt altijd een slagje om de arm, voegt Geurts daar aan toe. "Zeg nooit nooit. Maar er zou gezien de verwachtingen een klein wonder nodig zijn voor sneeuw deze kerst."

Ook Raymond Klaassen van Weerplaza stelt dat "koning Winter zijn kruit begin deze maand al heeft verschoten. Het wordt vooral een grijze, zachte kerst. Op Tweede Kerstdag verwachten we wat opklaringen: dat is een mooie dag om er op uit te trekken naar het strand of het bos."

Onstuimiger weer

Donderdag markeert officieel het begin van de astronomische winter. "Maar het voelt aan als het begin van de herfst", stelt Klaassen. "Er is geen enkele kans op winterse taferelen; zelfs de nachtvorst blijft de komende week naar verwachting uit."

Over de jaarwisseling durven de experts zich nog niet uit te spreken. "Maar de kans is groot dat het na de kerstdagen een stuk harder gaat waaien", aldus Geurts. "Ik verwacht tegen de jaarwisseling veel onstuimiger weer dan tijdens de kerst."

Een witte kerst betekent dat er zowel op Eerste als Tweede Kerstdag in De Bilt, waar het KNMI zit, een gesloten sneeuwdek is gemeten. De laatste maal dat dit voorkwam was in 2010. Toen lag in grote delen van het land tussen de 15 en 30 centimeter sneeuw.