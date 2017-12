'Steeds meer treinen van NS kunnen niet rijden door grote defecten'

Dat meldt De Telegraaf op basis van cijfers van de NS en meldingen van machinisten en conducteurs, maar volgens de NS klopt dit niet. "We weten niet waar deze cijfers op gebaseerd zijn", laat een woordvoerder van het spoorwegbedrijf aan NU.nl weten. "Reizigers hebben dit jaar juist minder last van vertraging door defecte treinen."

De Telegraaf sprak ook meerdere mensen binnen het bedrijf die de situatie "alarmerend" noemen. Volgens die bronnen is er te weinig geld om genoeg onderhoud te kunnen plegen aan de treinen. De NS zou het groeiende aantal treinen niet aan kunnen en te weinig reserveonderdelen op voorraad hebben.

Reizigersbelangenorganisatie Rover zegt in de krant dat er steeds meer klachten binnenkomen over vertraging door technische mankementen. "We zien steeds meer verstoringen door treinen die het niet doen door technische problemen aan locomotieven, stroomgeleiders en rijtuigen."

Volgens de NS-woordvoerder zijn er nog geen cijfers beschikbaar over het aantal door defecten uitgevallen of vertraagde treinen. Die worden pas in februari met het verschijnen van het jaarrapport bekend.