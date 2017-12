Politiechef Rotterdam noemt verwarde mensen 'dodelijker dan terrorisme'

In 2017 had de politie in Rotterdam te maken met ruim 8.200 incidenten met verwarde personen, in 2016 lag dat nog op ruim 7.000. Paauw wees op het aantal levensdelicten met verwarde mensen.

''Neem krantenbezorger Anita van Dijk die in 2016 uit het niets is doodgestoken of de medewerkster van een ggz-instelling in Hellevoetsluis die door een cliƫnt is doodgestoken."

Volgens Paauw heeft de stijging vooral te maken met bezuinigingen in de geestelijke gezondheidszorg. ''Er zijn minder bedden, mensen worden vaker buiten een kliniek behandeld en nemen het dan minder nauw met hun medicatie." Paauw ziet vooralsnog geen ommekeer ontstaan.

Dreigingsbeeld

Het Rotterdamse korps neemt het geweld door verwarde personen zo serieus dat het sinds dit jaar ook wordt meegenomen in het dreigingsbeeld dat het periodiek opstelt.

Op andere vlakken is de politiechef positiever. Zo daalt het aantal overvallen, straatroven en inbraken in Rotterdam gestaag. Mede door de inzet van een speciaal overvallenteam is de pakkans voor deze feiten boven de 50 procent, schetste Paauw.

Het aantal levensdelicten ligt nu op achttien. Dat is vergelijkbaar met voorgaande jaren. Wel houdt Paauw nog een slag om de arm. Zorgmedewerker Rahiied A. wordt verdacht van drie insulinemoorden, maar hij wordt in verband gebracht met nog zeker vier verdachte sterfgevallen.