Verdachte veroordeeld tot 22 jaar cel voor moord op Tommie van der Burg

De straf komt overeen met de eis van de officier van justitie.

Medeverdachte Monique G. (39), die de schutter informeerde over het vertrek van het slachtoffer naar het hotel, werd veroordeeld voor medeplichtigheid. Zij kreeg zes jaar celstraf. Tegen haar was negen jaar geëist.

Op kogelhulzen die na de liquidatie zijn gevonden, werd DNA van verdachte Patrick V. gevonden. Bovendien wijzen kentekenregistraties en intensief telefoonverkeer voorafgaand aan de moord naar hem en de tipgeefster.

Patrick V. kreeg de straf ook voor een poging tot doodslag op Van der Burg een jaar eerder. In Liempde werd het slachtoffer ernstig mishandeld, onder meer met een ijzeren pijp.

Motief

Het motief voor de moord is nooit opgehelderd. Van der Burg was een bekende naam in het criminele milieu. Ruzie in de onderwereld kan de aanleiding zijn geweest maar ook een relatieconflict is een mogelijke reden. Monique G. was de ex-vriendin van het slachtoffer en de hoofdverdachte was haar nieuwe minnaar.

Beide veroordeelden gaan hoogstwaarschijnlijk in hoger beroep, aldus hun advocaten.