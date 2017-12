Kabinet maakt meer geld vrij voor Q-koortspatiënten

Zowel mensen die de ziekte hebben opgelopen als nabestaanden van mensen die aan de ziekte zijn bezweken komen waarschijnlijk in aanmerking voor een ''financiële tegemoetkoming'', schrijft minister Bruno Bruins (Medische Zorg) aan de Tweede Kamer. Hij werkt zijn plan nu uit in overleg met de patiënten en andere betrokkenen. Patiënten klaagden eerder dat 10 miljoen euro te weinig was.

Het kabinet houdt verder een stichting die Q-koortspatiënten ondersteunt voorlopig overeind. Q-support krijgt 3,5 miljoen euro om nog drie jaar door te gaan. Met de verdeling tussen patiënten en stichting is de 9 miljoen euro die het kabinet voor Q-koorts had gereserveerd op. Q-support krijgt wel een wat andere taak en moet patiënten helpen hun plaats te vinden in de gewone gezondheidszorg.

Q-koorts, die door een bacterie van dier op mens wordt overgedragen, brak in 2007 uit op een geitenboerderij in het Brabantse Herpen. De ziekte verspreidde zich vervolgens snel over het land. Volgens officiële cijfers is de bacterie 74 mensen fataal geworden, maar vermoedelijk zijn dat er meer.

Afweer

Wie in een regio woont met veel Q-koortspatiënten en een zwakke afweer heeft of een hart- of vaatziekte, wordt voortaan standaard onderzocht op Q-koorts, schrijft Bruins. Ook mensen met hart- en vaatziekten in een gebied waar het aantal gevallen van Q-koorts rond het gemiddelde ligt, worden op de aandoening nagekeken.