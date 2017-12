Levenslange gevangenisstraf niet meer in strijd met mensenrechten

Daarom mogen levenslange straffen in Nederland blijven bestaan. Dat oordeelde de Hoge Raad dinsdag.

Aanleiding voor het oordeel was het cassatieverzoek van de tot levenslang veroordeelde Faig B., hij zit vast voor de moord op twee ex-vriendinnen en de zus van één van hen. Het oordeel is in lijn met het onafhankelijke advies van de advocaat-generaal.

De Hoge Raad had het oordeel over de straf vorig jaar aangehouden in afwachting van politieke besluitvorming over dit onderwerp. Nu de mogelijkheid van gratieverlening bestaat en wel uiterlijk 27 jaar na aanvang van de detentie, is een levenslange gevangenisstraf niet langer in strijd met het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens (EVRM), aldus de Hoge Raad.

Sander Dekker, minister voor Rechtsbescherming, zegt dinsdag blij te zijn met de uitspraak.

Cassatie

B. kreeg zowel in eerste aanleg als hoger beroep levenslang voor drie moorden, doodslag en een poging tot doodslag. Hij ging in cassatie, maar dat cassatieverzoek is nu verworpen.

In Nederland zitten ruim dertig mensen een levenslange gevangenisstraf uit.

Schoten

De man werd in 2011 aangehouden nadat hij zijn ex-vriendin Nargiz (23) en haar zus (29) in hun huis in Zwijndrecht met gerichte schoten had gedood. Ook de 57-jarige moeder van de zussen kwam om het leven. De vader van het gezin raakte zwaargewond.

Na B.'s arrestatie trof de politie in zijn woning in Helmond ook nog zijn 20-jarige ex-vriendin Farida dood aan. Zij bleek al enkele dagen eerder te zijn doodgeschoten. Hij zegt dat hij handelde onder invloed van alcohol en cocaïne. Maar de rechters geloofden dat niet: B. voelde zich door zijn exen afgewezen en wilde wraak nemen.