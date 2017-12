OM eist jaar cel voor volleybalcoach wegens filmen in kleedkamers

Verdachte Vincent M. trainde beachvolleybalsters in Eindhoven en zaalvolleybalsters in het Brabantse dorpje Zeeland. Een 14-jarige volleybalster betrapte hem in maart, toen hij haar met zijn mobiele telefoon van onder de deur van een kleedhokje probeerde te filmen. Het woedende meisje stapte dezelfde dag naar de politie, die de trainer eind mei arresteerde.

Op zijn mobieltje trof de politie veel meer beelden aan met naaktopnamen van volleybalsters. Bij de politie bekende Vincent M. dat hij jarenlang uit nieuwsgierigheid maar zonder seksueel motief filmpjes maakte van meisjes.

De opnamen kopieerde hij naar zijn laptop, maar over de exacte hoeveelheid en het exacte aantal slachtoffers is geen duidelijkheid ontstaan omdat de verdachte weigert om het wachtwoord te geven. De politie slaagde er ook niet in om de computer te kraken.

Seksuele relatie

Op zijn telefoon ontdekte de politie ook een chatsessie met een 15-jarige beachvolleybalster, met wie hij een seksuele relatie had. Het meisje vertelde tegen de politie dat ze geslachtsgemeenschap had met de trainer. Vincent M. ontkent dat.

''Er ging een schok door de volleybalwereld’’, zei de officier van justitie dinsdag. ''Deze supervrijwilliger werd op handen gedragen maar is van zijn voetstuk gevallen.’’

Tijdens de strafzaak in Den Bosch betuigde de trainer spijt aan de slachtoffers. ''Ik kamp met een enorm schuld- en schaamtegevoel’’, zei hij.

Vincent M. accepteerde al een schikkingsvoorstel van het Instituut voor de Sportrechtspraak (ISR) dat hij tien jaar lang geen volleybaltraining mag geven.