Veroordelingen in zaak Zes van Breda blijven in stand

De Zes van Breda, drie mannen en drie vrouwen, zijn in 2015 voor de tweede maal door het gerechtshof in Den Haag veroordeeld voor een moord in 1993 op een Chinese restauranthoudster in Breda. Daarvoor achtte het gerechtshof in Den Bosch het zestal ook schuldig.

De roofmoord op de 56-jarige Tim Mui Cheung, ook bekend onder de naam Oma Mok, werd gepleegd in juli 1993. De vrouw werd gedood in de keuken van Chinees restaurant Peacock in Breda, waarvan haar zoon de eigenaar was. De gokkast bleek leeggehaald.

Het zestal kreeg in 1994 en 1995 celstraffen van twee tot tien jaar cel voor hun aandeel in de dood van het slachtoffer. In 2015 heeft het hof de zaak voor de tweede maal bekeken en de veroordelingen in stand gehouden. Alle verdachten hebben hun straf inmiddels uitgezeten.

Unicum

Als de zaak een derde keer door het hof behandeld zou worden, zou dat een unicum zijn. Afgelopen zomer adviseerde de advocaat-generaal de Hoge Raad om de zaak opnieuw te laten behandelen, omdat ''de eerder ontstane twijfels aan de juistheid van de veroordeling van de Zes van Breda nog steeds niet zijn weggenomen''. Er was volgens hem onvoldoende overtuigend bewijs.

Na toetsing van de rechtsgang, heeft de Hoge Raad echter geoordeeld dat het hof het oordeel uitvoerig heeft gemotiveerd.

In cassatie werd onder meer geklaagd over het gebruik van de bekentenissen die de vrouwen hadden afgelegd en later weer introkken. Het hof oordeelde eerder dat de verklaringen van de vrouwen als bewijs gebruikt konden worden, wat door de Hoge Raad dinsdag gesteund wordt.

Bloeddruppel

Hetzelfde geldt voor de bloeddruppel die was aangetroffen op de plaats delict en die volgens DNA-onderzoek afkomstig is van een onbekende persoon van Aziatisch-Oceanische afkomst. Het hof oordeelde eerder dat niet kon worden vastgesteld of het bloed iets met de zaak te maken had. "Volgens de Hoge Raad zijn de cassatieklachten vergeefs."

Met het oordeel van de Hoge Raad zijn de veroordelingen van de drie mannen en de drie vrouwen definitief. Advocaat Geert-Jan Knoops zegt teleurgesteld te zijn en noemt de uitspraak "verbijsterend". Een van de veroordeelden, Anil B., heeft laten weten dat de beslissing hard aankomt.