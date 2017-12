Jan B. krijgt voorwaardelijke celstraf na bedreiging burgemeester Gilze-Rijen

Een eerder opgelegde voorwaardelijke celstraf van twee maanden moet hij hierdoor wel uitzitten, meldt de rechtbank in Breda dinsdag. B. was in maart 2015 boos over een controle door een gemeente-ambtenaar en een agent op zijn boerderij.

De wapenhandelaar is eerder dit jaar veroordeeld tot 2,5 jaar cel vanwege het in stukken hakken van een lichaam en het dumpen ervan in een kanaal. Daarnaast kreeg hij vijf jaar en zeven maanden cel vanwege wapenhandel. "De rechtbank acht het niet aannemelijk dat de rechtbank een hogere onvoorwaardelijke celstraf zou hebben opgelegd als de bedreigingszaak destijds was meegenomen bij die zaken", aldus het oordeel.

Vanwege die eerdere veroordelingen, besloot justitie de zaak van de bedreiging eerder ook niet voor de rechter te brengen. Na verontwaardiging van politici en de minister, oordeelde de rechtbank in april dat de zaak toch moest worden afgehandeld.

Justitie had tijdens een eerdere zitting om drie maanden celstraf gevraagd. De advocaat van B. zei hierop dat hij het "beschamend" vond om nog met zo'n strafeis te komen nadat het OM de zaak eerst wilde stopzetten.