Anti-homogeweld wordt wel behandeld in zaak mishandeling Arnhem

Dinsdag vond een regiezitting plaats en daar werd volgens Sidney Smeets door het OM benadrukt "het homofobe karakter van de mishandeling wel te gaan behandelen", aldus de advocaat van de slachtoffers.

In een persbericht van het OM op 24 november stond dat de vier jongens worden vervolgd voor openlijk geweld na het incident op de Nelson Mandelabrug in Arnhem op 2 april 2017. Hier wordt aan toegevoegd dat er "uit onderzoek niet is gebleken dat er een vorm van discriminatie of homohaat als aanleiding of motief ten grondslag lag aan de mishandeling", aldus het OM.

Smeets zegt dat er dinsdag door het OM is gezegd dat deze verklaring te ruim is opgevat. "Het OM zal het anti-homogeweld wel gaan bespreken en mogelijk ook betrekken bij de strafmaat", legt de advocaat uit.

Uitgescholden

"Mijn cliënten kwamen de jongens tegen en zijn uitgescholden voor homo, flikker en vies omdat zij zichtbaar homo waren", zegt Smeets. "Zij zijn achtervolgd en door de jongens mishandeld. Een van mijn clienten is met een hard voorwerp op zijn mond geslagen en raakte zijn tanden kwijt en deel van zijn kaak is verbrijzeld."

De man zou zijn geslagen met een betonschaar, maar deze is nooit gevonden.

De zitting vond achter gesloten deuren plaats omdat de jongens minderjarig zijn. Het onderzoek van de politie en het OM is klaar, maar de verdediging van de jongens heeft nog vragen. De verdachten ontkennen dat homohaat een rol zou hebben gespeeld in de vechtpartij op de Nelson Mandelabrug.

De zaak wordt volgend jaar maart pas inhoudelijk behandeld.

Politie

Opvallend genoeg kwam de Gelderse politie dinsdag met een verklaring waarin wordt gezegd dat de politie in april van dit jaar ten onrecht heeft gemeld dat een Arnhems homopaar slachtoffer was geworden van discriminatie. ''Dat wisten we toen niet en dat weten we nu nog niet. We zijn op de feiten vooruitgelopen en hebben daarin een fout gemaakt'', zegt een politiewoordvoerder dinsdag.

''We hebben ons laten meeslepen in de turbulentie die ontstond. We hebben stelling genomen. Dat had niet mogen gebeuren'', zo verontschuldigt de politie zich.