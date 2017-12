Drie jaar cel geëist tegen leraar voor misbruik leerlinge op school in Assen

De officier van justitie vroeg vrijspraak van verkrachting, omdat er geen sprake was van dreiging of geweld. Ontucht met een slachtoffer onder de zestien jaar acht het OM wel bewezen. Dat geldt ook voor grooming (digitaal kinderlokken) het haar getuige laten zijn van seksuele handelingen met zichzelf en het bezit van kinderporno.

De man zit nu 3,5 maand vast. Hij heeft het misbruik bekend en verklaarde dat hij zich diep schaamt. De aanklaagster wil dat hij 6.400 euro schadevergoeding aan het meisje betaalt. De uitspraak in de zaak is op 2 januari.

De ouders van het meisje belden in augustus de politie, omdat ze seksueel getinte appjes in de telefoon van hun dochter vonden. Het meisje vertelde dat haar mentor haar misbruikt had op school en in een bosje in Assen. Ook spoorde hij haar aan zichzelf te filmen terwijl ze seksuele handelingen verrichtte en stuurde hij haar seksueel getinte filmpjes van zichzelf.

Volgens de officier heeft de leraar ook geprobeerd haar over te halen om bij hem thuis seks te hebben. Hij bevestigde dat hij het slachtoffer wilde ontmaagden.

Kwetsbaar

De leerlinge was een kwetsbaar meisje, dat op school vaak bij haar leraar kwam om te praten. ''Hoe het gekomen is tot seksuele handelingen, kan ik moeilijk rijmen", aldus de Groninger. ''Ik heb haar geholpen met school. Dat het daarna verder is gegaan, kan ik niet uitleggen. Ik schaam me er heel erg voor."

De man heeft een persoonlijkheidsstoornis en is verminderd toerekeningsvatbaar. In zijn telefoon werden 12.000 appjes van en naar het meisje gevonden.

Ontslagen

In september werd de docent door het Terra Assen ontslagen. Op verzoek van de ouders zijn de verdenkingen niet eerder naar buiten gebracht. De school bracht ouders door middel van een brief op de hoogte.