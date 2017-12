Rotterdam lanceert app voor melden nasissen op straat

Via deze zogenoemde StopApp kunnen vrouwen anoniem en met een klik melden dat ze last hebben van pikpraat, zoals de gemeente het zelf noemt.

De gemeente Rotterdam gebruikt de meldingen om daders te lokaliseren, actief aan te spreken en in een later stadium te beboeten. De boete is maximaal 190 euro. Melden kan ook via de website www.stoppikpraat.nl.

Wethouder Joost Eerdmans (veiligheid) lanceerde maandag de campagne. ''Uit eerder onderzoek blijkt dat 84 procent van de vrouwen tussen 18 en 45 jaar in Rotterdam last heeft gehad van seksuele straatintimidatie. Dat moet stoppen. Met de StopApp geven we vrouwen de regie terug. Pikpraat moet van straat.''

Handhaving

''Belagen, intimideren en onhoffelijk of ronduit beledigend. Sissen, seksverzoeken doen. Het is het in de hoek drijven van vrouwen'', aldus de wethouder. ''Tot nu toe pasten veel vrouwen die onheus werden bejegend hun kleding aan, kozen andere routes of hielden een telefoon aan het oor om net te doen alsof ze aan het bellen zijn.''

Ze deden weinig of niets richting de dader, aldus Eerdmans. Daar kan met de StopApp verandering in komen, denkt hij. ''Het is maar één klik en dan weten wij als gemeente Rotterdam waar de vrouw is en op dat moment kunnen we handhaving inzetten.''

Een team van 45 boa's (buitengewoon opsporingsambtenaren) gaat de controles, deels undercover in burgerkleding, uitvoeren.