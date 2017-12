Omwonende (81) gewond na schietpartij met automatische wapens Utrecht

"Ze is meteen vervoerd naar het ziekenhuis en maakt het naar omstandigheden goed", meldt de politie maandag.

In de nacht van zondag op maandag werden twee mannen "waarschijnlijk met automatische wapens" beschoten. Een van hen bevindt zich nog in het ziekenhuis. De slachtoffers zaten ten tijde van het incident in een rijdende auto, zegt de politie tegen NU.nl.

Het voertuig werd beschoten op de Japuradreef, waar de 81-jarige vrouw woont. Er zijn tientallen kogelhulzen aangetroffen, wat de agenten doet vermoeden dat er met automatische wapens is gevuurd.

De politie doet onderzoek in vier woningen in Utrecht en in twee woningen buiten Utrecht.

Verdachten

De beschoten auto is achtergelaten op de Orinocodreef en door agenten in beslag genomen voor sporenonderzoek. De verdachten, het is niet bekend of het om twee of meer personen gaat, zijn gevlucht in een lichtgrijze BMW.

"Uit informatie is inmiddels bekend dat ze hierna zijn overgestapt in een Audi A5 met valse kentekenplaten", aldus de politie. Beide auto's zijn nog niet aangetroffen.

Voertuig

De mannen zijn na de schietpartij zelf in een ander voertuig naar het ziekenhuis gereden. Nog een van hen bevindt zich hier omdat zijn verwondingen dusdanig ernstig zijn. "Ze zijn enorm geschrokken", aldus de politie. Van de daders is nog geen signalement beschikbaar.

Agenten hebben veel getuigen al gehoord, maar zijn nog steeds op zoek naar mensen die iets gezien of gehoord hebben rond 00.20 uur.