Nog niets duidelijk over motief man met mes op Schiphol

De man werd in zijn been geschoten toen hij bij een kantoor van de Marechaussee naar binnen was gelopen op Schiphol Plaza. Kort daarop werd hij afgevoerd naar het ziekenhuis. Over zijn huidige toestand is niets bekend.

Vrijdag werd bekend dat het om een 29-jarige man uit Den Haag gaat, tevens een bekende van de Marechaussee. De man zou vaker zijn opgepakt voor geweldsincidenten op de luchthaven en mogelijk verward zijn.

Door het incident moest Schiphol Plaza worden ontruimd. Ook reden er enkele tijd geen treinen van en naar Schiphol. Het vliegverkeer heeft geen hinder van het incident ondervonden.