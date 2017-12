NS voldoet sneller aan norm zitplaatsen HSL door nieuwe meetwijze

Er wordt nu door de vervoerder niet meer alleen gekeken naar de zitkans in de druktste trein, maar naar het gemiddelde over de gehele spits. Daardoor is de kans op een zitplek nu opgelopen, schrijft De Telegraaf.

Hoeveel precies moet nog blijken, aangezien de meetperiode tot 31 december loopt. Volgens een woordvoerder van de NS is het in ieder geval wel duidelijk dat de NS tot dit moment beter lijkt te presteren. Dat komt mede doordat er minder materiaal zou uitvallen.

Mocht de NS voldoen aan de gestelde norm van 91,2 procent dan ontloopt de vervoerder voor de derde keer op rij een boete. De eerdere twee boetes blijven wel staan, ondanks dat er nu op een andere manier wordt gekeken naar de zitkans van reizigers.

De nieuwe manier van meten is in samenspraak met de Tweede Kamer tot stand gekomen, laat een woordvoerder van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat weten aan NU.nl. In 2015 werd er besloten om tot een andere meetwijze te komen die een realistischer beeld zou schetsen van de beschikbare zitplaatsen, daarbij zou gekeken worden naar data afkomstig van de OV-chipkaart.

"Net als bij de vergelijkbare indicator voor het hele hoofdrailnet, zijn de metingen gebaseerd op check-in/check-out data waarmee nauwkeurig gemeten kan worden hoeveel mensen er in een bepaalde trein zitten", is te lezen in een Kamerbrief uit december 2016.