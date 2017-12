Verdachte uit Venlo vast voor steekpartij in stadsdeel Blerick

De politie laat weten dat de twee in de nacht van zaterdag op zondag een woordenwisseling kregen in een horecagelegenheid. Die ruzie werd later buiten het horecapand voortgezet en eindigde in een steekpartij.

"We weten niet waarover de woordenwisseling ging'", aldus een politiewoordvoerster. "Daarom zijn we op zoek naar getuigen. We hebben het slachtoffer wegens zijn verwondingen nog niet kunnen verhoren."

In augustus werd in Blerick een 44-jarige man doodgeschoten. In oktober vielen twee gewonden door een schietpartij. De politie gaat er niet vanuit dat er een verband is tussen die incidenten en de steekpartij van afgelopen nacht.