Dode en gewonden na ongelukken door gladheid op wegen

De KNMI kondigde zondag code oranje af voor extreme gladheid in meerdere provincies. Rond het middaguur werd die waarschuwing teruggeschaald naar code geel. De waarschuwing is van kracht voor het noorden en oosten.

Eerder in de ochtend was het verspreid over het hele land glad.

Bij het gehucht Gaarkeuken in Groningen kwam een 59-jarige vrouw om het leven toen zij met haar auto te water raakte in het Van Starkenborghkanaal. Hoewel zij nog zelf de politie kon bellen, kwam de hulp te laat.

In Ruinerwold in Drenthe raakte een 23-jarige man zwaargewond toen hij met zijn auto op een boom botste en de N381 tussen Drachten en Oosterwolde was enige tijd afgesloten na een botsing tussen meerdere auto's, waarbij enkele gewonden vielen. Onder andere een strooiwagen raakte daar van de weg.

Op de A10 ten zuiden van Amsterdam en op het knooppunt Beekbergen (A1/A50) vonden ook aanrijdingen plaats, en de A7 tussen Purmerend en Hoorn was enige tijd dicht vanwege de gladheid.

Condensatie

Een woordvoerder van Rijkswaterstaat zei zondagochtend tegen NU.nl dat de gladheid het gevolg was van buien tijdens de nachtelijke uren en de hoge luchtvochtigheid. Door een combinatie van condensatie en temperatuurdalingen kon zelfs op wegen waar al was gestrooid plotseling gladheid ontstaan.