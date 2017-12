Code oranje voor noorden en oosten wegens gladheid

''Elders is er lokaal gladheid'', aldus een woordvoerder van het KNMI. Code oranje geldt voor de provincies Noord-Holland, Friesland, Groningen, Drenthe, Overijssel en Gelderland.

Ook in Zuid-Holland, Brabant en Limburg kan het plaatselijk glad zijn.

Rijkswaterstaat waarschuwt dat het zeer gevaarlijk is de weg op te gaan in het gebied waar code oranje van kracht is en dat de gladheid nog wel enkele uren aanhoudt. Vooral rond 8.00 uur, toen de temperatuur even dipte, telde de dienst een toename van het aantal ongevallen.

"Enerzijds trokken er gisteravond buien over en anderzijds was vanochtend sprake van condensatie door vocht in de lucht", zegt een woordvoerder tegen NU.nl. "Daardoor wordt het zout dat wij strooien wat verdund, waardoor we opnieuw moesten gaan strooien. Je kunt niet voorkomen dat er momenten zijn waarop er door die condensatie gladheid ontstaat."

Door de gladheid zijn op meerdere wegen verspreid over het land ongevallen geweest. De N381 bij Drachten en de A7 tussen Purmerend en Hoorn gingen dicht wegens meerdere aanrijdingen. De ANWB heeft laten weten dat de A7 en de N381 inmiddels in beide richtingen weer open zijn.

Strooiwagen weggegleden

Op de N381 waren meerdere wagens van de weg gegleden, waaronder een strooiwagen, meldde de VID. Ook op het knooppunt Beekbergen (A1/A50) zijn ongevallen geweest. Daar werd de maximumsnelheid verlaagd. Op de A10 ten zuiden van Amsterdam was er eveneens een aanrijding door de gladheid.

De ANWB laat weten dat de gladheid geleidelijk minder wordt. ''Na het middaguur moet je op de meeste wegen weer probleemloos kunnen rijden.''