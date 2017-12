Oud-minister Wijers volgens Volkskrant opnieuw invloedrijkste persoon

Ook wordt hij volgend jaar president-commissaris van ING. Wijers is ook nog voorzitter van Natuurmonumenten.

Wijers wordt gevolgd door Paul Polman, bestuursvoorzitter van voedings- en cosmeticamultinational Unilever. Op nummer drie staat Feike Sijbesma, topman van chemieconcern DSM. Klaas Knot, de president van De Nederlandsche Bank, is nummer vier. Plek vijf is voor Niek Jan van Kesteren. Hij vertrok vorig jaar als directeur van VNO-NCW, maar achter de schermen is hij nog volop actief als adviseur van de werkgeversvereniging.

De eerste vrouw in de lijst is Herna Verhagen. Zij is bestuursvoorzitter van PostNL en staat op plaats tien.

Doel van de Top 200 is om jaarlijks de posities en netwerken van de 'bestuurlijke elite' in kaart te brengen. De krant doet dit op basis van een netwerkanalyse, een uitgebreide database met personen en functies en een journalistieke controle.