'Acuut stresssyndroom waar Henriquez aan overleed bestaat niet'

Professor Armand Girbes van het VU Medisch Centrum, professor Jan Bakker van de New York University, professor Diederik Gommers van het Erasmus Medisch Centrum en cardioloog-intensivist Rémon Baak van het Haga-ziekenhuis spreken zich in radioprogramma Argos uit over de rapportage van de deskundigen.

Forensisch arts Kees Das van de GGZ en Daan Botter van het NFI stelden tijdens een zitting dat het syndroom de doodsoorzaak is.

De specialisten zijn het er juist over eens dat stress geen doodsoorzaak is, maar een bijverschijnsel. Volgens hen bestaat het acute stresssyndroom ook helemaal niet als ziekte en kan iemand er dus niet aan overlijden.

Rémon Baak behandelde Henriquez in het Haga-ziekenhuis in Den Haag en zegt dat Henriquez is overleden door zuurstoftekort. "Dat was veroorzaakt door de nekklem."

Deskundigenrapport

Jan Bakker kreeg van de nabestaanden toestemming om het rapport over de dood van Henriquez te lezen. "Je legt iemand een nekklem aan, gaat bovenop zijn borstkas zitten, drukt z’n buik op de grond en achteraf heeft die persoon allemaal bloeduitstortingen en breuken in het kraakbeen van de hals, en dat alles leidt tot de exotische diagnose van acuut stresssyndroom. Dat is een heel merkwaardige gedachtegang", aldus Bakker tegenover Argos.

Het radioprogramma kwam er na onderzoek ook achter dat een deskundigenrapport buiten het strafdossier is gehouden door de verdediging. De conclusie van dat rapport, geschreven door de Leuvense hoogleraar geneeskunde Wim van de Voorde, is dat Henriquez niet is overleden aan de stress.

Donderdag 21 december doet de rechter uitspraak in de zaak over de dood van Henriquez. De Arubaan overleed na een aanhouding op een muziekfestival in 2015. Hij raakte bewusteloos en er werd na aankomst op het bureau geconstateerd dat hij een hartstilstand had. Hij werd gereanimeerd en overleed een dag later in het ziekenhuis.

Rapport Botter

In het rapport van Botter wordt duidelijk dat mensen met een acuut stresssyndroom gewelddadig gedrag kunnen vertonen en geen instructies van de politie opvolgen. De personen zijn ook vaak krachtig en ongevoelig voor pijn. Het stresssyndroom kan leiden tot een hartfalen.

Botter onderzocht ook het letsel dat Henriquez opliep door de aanhouding. Zo liep de Arubaan breuken op in zijn strottenhoofd. De forensisch arts zegt dat de kans klein is dat dit heeft geleid tot de dood van de man.