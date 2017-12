Twee verdachten (15) dodelijke steekpartij Almere blijven langer vast

De rechter-commissaris heeft vrijdag besloten dat voor een van de jongens het voorarrest met een week wordt verlengd, de ander blijft nog zeker twee weken vastzitten. Waarom er een verschil is in de lengte van het voorarrest voor de twee jongens, is niet bekendgemaakt.

De twee jongens komen uit Almere. Over de toedracht en het motief is nog niets bekend. Of slachtoffer en verdachten elkaar kenden is niet duidelijk.

De vijftienjarige Shaqil uit Almere kwam dinsdagavond om het leven bij de steekpartij op het Pirellipad. Woensdag, bijna een volle dag na de steekpartij, werd er dicht bij de plek van het incident een mes gevonden. De politie onderzoekt nog of dit het wapen is waarmee de jongen werd doodgestoken.

Het Baken Stad College in Almere, waar de jongen op school zat, heeft een lokaal ingericht voor de herdenking van het slachtoffer.