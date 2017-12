Gewonde steekincidenten Maastricht is dochter van dodelijk slachtoffer

Het tweede dodelijke slachtoffer is een man van 46 jaar. Hij werd neergestoken op de Botsaartstraat in Maastricht.

De vrouw werd doodgestoken op de Joseph Postmesstraat. Daar raakten ook twee anderen mensen gewond, waaronder dus haar dochter. Zij verblijft nog in het ziekenhuis, maar het is niet duidelijk hoe ernstig zij eraan toe is.

De andere gewonde, is een man van vijftig jaar. Hij heeft het ziekenhuis inmiddels verlaten.

Verdachte

De 37-jarige verdachte met een Syrische achtergrond raakte ook gewond, maar is uit het ziekenhuis ontslagen. Hij is overgebracht naar het bureau en zal daar worden verhoord.

De politie is een groot onderzoek gestart. Op de twee plekken waar de dodelijke slachtoffers vielen, wordt technisch onderzoek verricht. Ook heeft er in beide woningen een doorzoeking plaatsgevonden.

Familie

Buurtbewoners zeggen dat de twee dodelijke slachtoffers uit Syrië komen. De vermoedelijke dader zou een familielid zijn van de slachtoffers.

De politie wil niet ingaan of er een relatie is tussen de slachtoffers en de verdachte.

Steekwapen

Eerder vrijdag werd bekend dat het mogelijke steekwapen in beslag is genomen. De verdachte kon donderdagavond om 21.30 uur worden aangehouden bij de moskee aan de Weustenraadstraat. Ook daar heeft technisch en tactisch onderzoek plaatsgevonden. De resultaten hiervan zijn niet bekend. De moskee is weer vrijgegeven.