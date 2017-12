Levenslang voor Ethiopische Nederlander wegens oorlogsmisdaden

Volgens de rechtbank is het bewijs geleverd dat de man zich in de jaren zeventig schuldig heeft gemaakt aan oorlogsmisdaden.

A. had destijds een militaire sleutelpositie voor het zogeheten Derg-regime in de Ethiopische provincie Gojjam. In die hoedanigheid was hij verantwoordelijk voor het opsluiten, martelen en vermoorden van tientallen tot honderden mensen, veelal minderjarigen.

De man kwam in 1990 als asielzoeker naar Nederland en verwierf de Nederlandse nationaliteit. In eigen land werd hij bij verstek veroordeeld tot de doodstraf. Nederland begon zelf een zaak tegen hem, omdat het Ethiopische vonnis niet ten uitvoer kon worden gelegd. In 2015 werd hij opgepakt. Tot dat moment woonde hij in Amstelveen.