Dodelijk slachtoffer bij ongeval op A27 bij knooppunt Everdingen

De weg is tussen Lexmond en Everdingen in beide richtingen dicht. Het onderzoek naar de toedracht gaat enige tijd in beslag nemen, meldt de politie. Het ingesloten verkeer wordt inmiddels omgeleid.

Volgens de Verkeersinformatiedienst (VID) gebeurde het ongeval in een file na een eerder ongeluk, waarbij een vrachtwagen tegen de middenvangrail was gereden.

Er is door Rijkswaterstaat nog geen indicatie gegeven over hoelang de A27 dicht zal blijven. De VID vreest dat het verkeer tot in de avondspits last zal ondervinden van de twee incidenten. De berging van de betrokken voertuigen en de reparatie van de middenberm zal naar verwachting enige uren duren.