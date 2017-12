OM eist opname psychiatrisch ziekenhuis voor man die azijnzuur gooide

Dat zei de aanklaagster vrijdag voor de rechtbank in Rotterdam. Ze vindt dat hij in een psychiatrisch ziekenhuis moet worden opgenomen voor maximaal één jaar.

De aanklaagster acht poging tot moord op drie mensen in het ziekenhuis wel bewezen. De drie raakten zwaargewond toen zij de dampen van de gifstof inademden. Ze lagen enkele dagen in het ziekenhuis en hebben blijvende ernstige klachten aan hun luchtwegen opgelopen.

Dertien anderen werden ook ziek, maar minder erg. Hier vindt de aanklaagster poging tot zware mishandeling bewezen.

Wanen

Tegelijk gaat ze mee in de adviezen van psychiaters, die aangeven dat J. lijdt aan psychotische wanen. De verdachte wilde ''een daad'' stellen, omdat hij naar eigen zeggen het geroddel en gepest van collega's zat was. Wat de reden van het pesten was, wilde hij niet zeggen. Maar van het pesten is helemaal niets gebleken, het speelde zich alleen in zijn hoofd af, aldus de officier van justitie.

De verdachte heeft spijt betuigd. Hij zei dat hij de boel alleen wilde vernielen, maar dat hij niet wist dat de effecten zo heftig waren. De officier van justitie gelooft dat niet, omdat J. op internet informatie had opgezocht over perazijnzuur, een ontsmettingsmiddel.

Ook bedacht hij vooraf dat hij het spul in de koffiekamer zou uitgieten, maar die zat op slot. Daarom deed hij het in het magazijn ernaast en rende hij snel weg, zonder iemand te waarschuwen, aldus de aanklaagster.

Dodelijk

De gevolgen konden volgens haar nog veel ernstiger zijn, omdat het zuur ''een potentieel dodelijke stof is''. ''Bovendien was de kans op brand groot.''

Het ziekenhuis moest na de actie afdelingen sluiten, operaties en behandelingen uitstellen en schoonmaken. Daarvoor is een schadeclaim tegen J. ingediend. Ook zijn er schadeclaims ingediend van slachtoffers.