Onderzoeksrechter moet nieuwe poging doen voor verhoor vader Insiya

Daarmee ging de rechtbank mee in het verzoek van Nancy Dekens, advocaat van een van de verdachten, die hierom vroeg tijdens een voorbereidende zitting. Ze vindt dat er in de zaak te weinig gebeurt om de drie verdachten in het buitenland, onder wie de vader, te horen.

Volgens haar zit de onderzoeksrechter tot nu toe stil en heeft hij nog geen rechtshulpverzoek ingediend om de mannen te ondervragen. Dit vertraagt het proces, aangezien het er niet naar uitziet dat zij op korte termijn worden uitgeleverd aan Nederland.

Volgens Dekens kan dit verhoor bijvoorbeeld via een videoverbinding plaatsvinden. De rechtbank wil verder dat de advocaat van H. wordt gevraagd of zijn cliënt bereid is antwoord te geven als getuige. Eerder gaf H. al te kennen dat hij wel via een videoverbinding te willen verklaren. Moeder Nadia Rashid noemde dit destijds een vertragingstactiek.

Uitleveringsverzoek

De vader zit momenteel met zijn dochter in India en wordt ervan verdacht dat hij de opdracht heeft gegeven voor de gewelddadige ontvoering. Dit gebeurde in september vorig jaar uit de woning van de oma en tante van de peuter in Amsterdam.

De autoriteiten in het land wezen een uitleveringsverzoek eerder af. Het Openbaar Ministerie (OM) heeft een heroverweging gevraagd, maar krijgt daar tot nu toe geen reactie op.

Verdachte vrijgelaten

Behalve H. bevindt zich ook nog een andere verdachte in India. Hij zat eerder vast in Irak, maar is onlangs vrijgelaten. In de Verenigde Staten wacht ook nog een verdachte op zijn uitlevering. Dat liep tot nu toe mis. Het OM verwacht dat hij er in maart kan zijn. De officier van justitie houdt er rekening mee dat de twee in India afzonderlijk bij verstek worden berecht. Volgens Dekens zijn de zaken met elkaar verweven en moeten ze door dezelfde rechters worden berecht.

De rechtbank schorste vrijdag de voorlopige hechtenis van de Amerikaan Robert B., de enige verdachte die nog vast zat in Nederland. Dit omdat er op dit moment nog geen zicht is op een inhoudelijke behandeling van de zaak. Die stond aanvankelijk gepland in juni, maar dat is niet haalbaar. Daardoor wordt de redelijke termijn volgens de rechtbank overschreden.

