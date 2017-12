Crimineel opgepakt voor drie liquidatiepogingen in Amsterdamse onderwereld

De verdachte, volgens Het Parool gaat het om A. el B., is deze week in zijn cel aangehouden. Hier verbleef hij wegens wapenbezit. Dit meldt het Openbaar Ministerie (OM) aan NU.nl.

De man heeft volgens justitie in 2014 getracht de crimineel Yakhlaf in Almere om het leven te brengen. Onder zijn auto was een explosief geplaatst en het doelwit werd door mannen in een BMW onder vuur genomen. De 27-jarige Yakhlaf raakte hierbij slechts lichtgewond aan zijn arm.

Een jaar later is de man in het Gelderse Kerkdriel alsnog om het leven gebracht. Hij werd, bij het verlaten van een camping, onder vuur genomen door twee mannen.

Scooter

Twee jaar na de moordpoging op Yakhlaf, volgde een liquidatiepoging op crimineel Nourdine A.. Het beoogde slachtoffer zat op zondagavond 4 april in zijn auto in Amsterdam toen hij om 23.00 uur werd beschoten met een automatisch wapen vanaf een scooter. Twee verdachten wisten te ontkomen. Ondanks dat er meerdere kogels in zijn auto zaten, raakte A. niet gewond.

Het OM verdenkt de 23-jarige man ook van het proberen om te brengen van crimineel M. el J. in Almere. In juni van dit jaar zouden mannen onderweg zijn geweest naar hun doelwit toen een arrestatieteam hun BMW van de weg haalde.

Het OM wil niet kwijt welke rol de verdachte precies heeft gespeeld bij de liquidatiepogingen. Zijn voorarrest is inmiddels verlengd, naar verwachting zal de eerste openbare zitting in de zaak pas over drie maanden plaatsvinden.

Gwenette Martha

Alle beoogde doelwitten worden gelinkt aan Gwenette Martha, een voormalig kopstuk in het Amsterdamse criminele milieu. De man werd in mei 2014 doodgeschoten in Amstelveen, toen hij een shoarmazaak verliet.

De moorden op figuren uit de Amsterdamse onderwereld vloeien volgens justitie voort uit een bittere strijd tussen groepen criminelen. Martha is een van de sleutelfiguren hierin.

