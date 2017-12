Voortvluchtige man na veroordeling fatale overval aangehouden in Amsterdam

De man werd aangehouden toen de auto, waarin hij bijrijder was, tijdens een verkeerscontrole tot stoppen werd gemaand. De agent herkende M. direct, aldus de politie vrijdag.

De man kreeg in oktober met twee andere verdachten vier jaar cel opgelegd voor de fatale woningoverval die in juli 2016 plaatsvond aan de Crooswijkseweg in Rotterdam. De 35-jarige bewoner kwam als gevolg van een pistoolschot om het leven.

De celstraffen waren lager dan wat het Openbaar Ministerie had geëist, omdat volgens de rechtbank niet bewezen is wie de woning is binnengegaan en het dodelijke schot heeft gelost.

M. was sinds zijn veroordeling voortvluchtig en werd op de Nationale Opsporingslijst geplaatst. "Hij was eigenlijk opgelucht dat hij was opgepakt, omdat hij nu niet meer 'achterom' hoefde te kijken", meldt de politie.