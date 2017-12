Verdachte van dodelijk steekincident Maastricht gewond in ziekenhuis

Dat meldt een woordvoerder van de politie Limburg aan NU.nl. Hoewel de verwondingen niet levensbedreigend zijn, kan de man nog niet worden verhoord.

Donderdagavond werd rond 21.00 uur een man doodgestoken bij een ruzie in de Botsaartstraat. Tien minuten later vond aan de Joseph Postmesstraat een vechtpartij plaats, waarbij een vrouw door messteken om het leven kwam. Ook vielen er, behalve de verdachte, twee andere gewonden.

Een man en een vrouw zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. In de straten waar de steekpartijen plaatsvonden, is vrijdagochtend nog steeds politie op de been. In de wijk is de rust inmiddels verder teruggekeerd, aldus de politie.

Motief

De politie heeft ook het mogelijke steekwapen in beslag genomen. De verdachte is opgepakt in een algemene ruimte van de moskee aan de Weustenraadstraat. Zijn motief is nog onduidelijk. De politie wilde vrijdagochtend niet zeggen of de man een bekende is van de politie.

De regionale zender 1Limburg maakte donderdagavond melding van twee arrestanten, maar de politie zegt dat er één persoon is aangehouden.

Syrië

Buurtbewoners zeggen dat de twee dodelijke slachtoffers uit Syrië komen. De politie maakt hun identiteit later bekend. De vermoedelijke dader zou een familielid zijn van de slachtoffers. De politie meldde donderdagnacht al dat er geen aanleiding is om van een terroristische daad uit te gaan.

Direct na de steekpartijen werden enkele cameramensen op de Joost Postmesstraat bedreigd. Een groep buurtbewoners zou hebben geduwd en aan hen hebben getrokken.

Grapperhaus

Minister van Justitie en Veiligheid Ferdinand Grapperhaus noemt de man die is opgepakt een "heel verward persoon." Grapperhaus spreekt van een "buitengewoon tragische" gebeurtenis, en benadrukt dat er geen terroristische achtergrond is.

Grapperhaus heeft vrijdagochtend contact gehad met burgemeester van Maastricht Annemarie Penn-te Strake over de zaak. Zij noemt de geweldsexplosie "verschrikkelijk", en heeft nog geen contact opgenomen met de nabestaanden van de slachtoffers van het incident. "Ik wil wel, maar het moet passen bij de behoeften van de nabestaanden", zegt ze.

De burgemeester kon vrijdag nog niets zeggen over de achtergrond van de steekpartijen.