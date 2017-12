Holleeder wil pas na zussen verklaren bij aanvang zaak in februari

Holleeder deed zijn uitspraken vrijdag tijdens de veertiende pro-formazitting in zijn zaak. Met de zitting van vrijdag komt er een einde aan de inleidende zittingen. Hij werd op 13 december 2014 gearresteerd en zit sinds 16 december van dat jaar officieel in voorlopige hechtenis.

De rechtbank bepaalde vrijdag dat de inhoudelijke behandeling van de strafzaak tegen Holleeder op 5 februari begint in de zwaarbeveiligde bunker in Amsterdam Osdorp.

De rechtbank vroeg hem vrijdag zijn standpunt om niet als eerste te worden gehoord te heroverwegen. "Wij zitten met brandende vragen", aldus de voorzitter van de rechtbank. "En wij willen u graag als eerste horen. Dan kan u ook niet worden verweten dat u alleen maar reageert op de verklaringen van uw zussen."

De zussen, Astrid en Sonja Holleeder en ex Sandra den Hartog, zijn belangrijke getuigen in de zaak tegen Holleeder.

Nadeel

Holleeder zelf benadrukte zijn bereidheid om te verklaren, maar ook zijn zus (Astrid red.) te kennen. "Zij is advocaat. Ze weet hoe ze op mijn woorden moet inspelen", legt hij uit. "Dat is in mijn nadeel. Het gebeurt nu ook al. Elke keer als ik wat zeg, stuurt zij een sms naar de politie hoe ze mijn woorden moeten interpreteren."

Holleeder voegde daaraan toe dat er van zijn kant ook veel vragen zijn aan de getuigen. "Daaruit zal blijken dat het allemaal anders is dan dat zij vertellen", legt hij uit.

Zijn advocaten herhaalden vrijdag op zitting dat het gebruikelijk is om als eerste de getuigen te horen. Het Openbaar Ministerie deelt de visie van de rechtbank en wil eerst Holleeder op zitting horen.

De verdediging vroeg ook om de boeken van Astrid Holleeder: Judas en Dagboek van een getuige toe te voegen aan het al immense strafdossier.

Liquidaties

Holleeder (59) werd drie jaar geleden in eerste instantie opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de liquidaties van Kees Houtman (2005) en Thomas van der Bijl (2006). De aanhouding was het gevolg van de verklaringen van Fred Ros, kroongetuige in het Passageproces. Hij wees Holleeder aan als opdrachtgever voor de moorden.

In de jaren daarna werd de aanklacht tegen Holleeder uitgebreid met betrokkenheid bij de liquidaties van zijn vriend Cor van Hout (2003), vastgoedhandelaar Willem Endstra in 2004, de aanslag op het leven van topcrimineel John Mieremet in 2002 en diens uiteindelijke liquidatie in Thailand in 2005. Holleeder zou onderdeel zijn geweest van een criminele organisatie.

Ook de dood van Robert ter Haak (2003) en de poging tot doodslag op David Denneboom worden hem aangerekend. Ter Haak stond naast Van Hout toen hij werd doodgeschoten in Amstelveen. Denneboom raakte gewond toen hij bij Endstra was, toen hij werd geliquideerd.