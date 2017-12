Twee doden en drie gewonden door steekincidenten Maastricht

Dat bevestigt de politie Limburg. De politie meldt dat een van de dodelijke slachtoffers werd aangetroffen in de Botsaartstraat, in het noordwesten van de stad. De gewonden werden enkele honderden meters verderop gevonden in de Joseph Postmesstraat.

Beide locaties zijn afgezet met linten. De politie verricht er onderzoek. Over de toedracht van het geweld is nog niets bekend.

De politie laat wel weten dat uit onderzoek is gebleken dat er "geen enkele reden is om te veronderstellen dat de incidenten een terroristisch motief hebben".

Syrië

Buurtbewoners zeggen dat de twee dodelijke slachtoffers uit Syrië komen. Het zou gaan om een man en een vrouw. Ook de vermoedelijke dader is volgens diverse mensen uit de buurt een Syriër. Hij zou een familielid zijn van de slachtoffers.

Volgens meerdere inwoners ging de dader eerst met een mes in de hand naar een moskee in de buurt. Daar zou hij onlangs ook al geweld hebben gepleegd: hij zou een bezoeker in zijn been hebben gestoken. Over het incident is niets officieel naar buiten gebracht.

Botsaartstraat

Aan de Botsaartstraat, niet ver van de Marokkaanse moskee, viel de eerste dode. Rond 21.00 uur was daar een vechtpartij waar een man als gevolg van een steekincident is overleden, zo meldt de politie. "Hierop is de verdachte gevlucht."

De politie heeft daar een witte tent neergezet en doet onderzoek. Vervolgens is aan de Joseph Postmesstraat een vrouw neergestoken, met fatale gevolgen. Daar zijn ook twee mensen gewond geraakt. "De aard van hun verwondingen is onbekend." Daarna trof de politie in een moskee in de buurt een derde gewonde aan.

Op straat ontstond later een grimmige sfeer. Een cameraman werd belaagd.

Rutte

Premier Mark Rutte noemt de steekincidenten in Maastricht vreselijk nieuws."We moeten vaststellen dat er heel veel leed is in Maastricht", zei Rutte donderdagnacht na afloop van een EU-top in Brussel.

Rutte heeft telefonisch contact gehad met de autoriteiten in Maastricht. "Ik wil mijn medeleven betuigen met de families van de slachtoffers."