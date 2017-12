OM eist twee jaar cel voor Syriëganger uit Den Haag

De 47-jarige man uit Den Haag had zich in 2016 aangesloten bij een kleinere, met Al Qaida verbonden terroristische strijdgroep in Syrië.

De man heeft psychische problemen en is hooguit enkele maanden in Syrië geweest. Naar eigen zeggen is hij drie weken in een trainingskamp geweest. Daar zou hij geoefend hebben met een kalasjnikov en zou hij vooral opruim- en schoonmaakwerk hebben gedaan.

Volgens de officier van justitie heeft de man zich schuldig gemaakt aan terroristische misdrijven. Vanwege zijn ziekelijke stoornis eiste zij naast de gevangenisstraf ook tbs met voorwaarden. Zo zou de man moeten worden opgenomen op een forensisch psychiatrische afdeling en verplicht worden tot het innemen van voorgeschreven medicijnen.