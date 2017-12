DNA gedode vrouw gevonden in auto vermoedelijk van slachtoffer Sjonny W.

"Dat materiaal moet daar via overdracht terecht zijn gekomen, mogelijk doordat een voorwerp met DNA van Roossien op de achterbank van de auto van Mos is gelegd", meldt het Openbaar Ministerie (OM) donderdag tijdens een zitting in de zaak.

Ook heeft justitie "een sterke aanwijzing" dat de 45-jarige verdachte als een van de laatste personen seks heeft gehad met Roossien. Het lichaam van de 26-jarige vrouw werd in 2003 aangetroffen bij het IJmeer, de vrouw was doodgeslagen. Het OM verdenkt W. van betrokkenheid bij haar dood.

Bloedsporen van het slachtoffer zijn gevonden in de auto van de in 2004 gedode Mirela Mos (30). Haar in stukken gesneden lichaam werd in 2004 achtergelaten in de Wamelstraat in Amsterdam. Het DNA van W. is aangetroffen op deze vuilniszakken. Hiermee zou de verdachte volgens het OM de enige link tussen de twee zaken zijn.

Ook heeft een anonieme getuige verklaard dat W. in 2004 met stinkende, plastic vuilniszakken door het trappenhuis van het pand waar hij woonde liep. De ex-vrouw van de verdachte zei dat "er in de periode rond de verdwijning van Mirela Mos vuilniszakken op het balkon van verdachte stonden. Daarnaast maakte zij melding van een rottende geur in huis", aldus het OM.

Hechtenis

De rechtbank heeft besloten de hechtenis van de verdachte met drie maanden te verlengen. Hierna wordt opnieuw bekeken of de bewijslast tegen hem voldoende is om hem nog langer vast te houden.

W. was niet bij de zitting aanwezig. Zijn advocaat bevestigde eerdere berichten in de media dat hij in de gevangenis een zelfmoordpoging heeft gedaan. Dit zou volgens hem een wanhoopsdaad zijn.

Derde moord

De man wordt, naast de twee moorden, ook verdacht van betrokkenheid bij de verdwijning van Sabrina Oosterbeek (30). De vrouw is sinds maart niet meer gezien, de politie vreest dat zij gedood is.

De man is in juni aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij deze zaak. Hij zou haar fiets na haar verdwijning gedumpt hebben en als laatste telefonisch contact met haar hebben gehad.

Het OM liet eerder aan NU.nl weten naar nog meer onopgeloste moorden te kijken. Welke dit zijn, kan in verband met het nog lopende onderzoek niet gezegd worden.