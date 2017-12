Tweede lichaam opgegraven in onderzoek insulinemoorden verpleeghuizen

Een forensisch onderzoeksteam heeft een deel van de begraafplaats in Heerjansdam afgezet, bevestigt het Openbaar Ministerie na berichtgeving in het AD.

Op 17 november werd zorgmedewerker Rahiied A. gearresteerd omdat verpleeghuis 't Huys te Hoecke in Puttershoek alarm sloeg. De 21-jarige Rotterdammer had een bejaarde vrouw insuline toegediend zonder medische noodzaak. Ze overleed daardoor.

Hij wordt nu verdacht van zeker drie insulinemoorden. Bij vier andere sterfgevallen wordt zijn betrokkenheid onderzocht. In nog eens acht gevallen zou A. zonder medische noodzaak insuline hebben gegeven, maar overleefden de slachtoffers het.

Het is het tweede lichaam dat wordt opgegraven in verband met de moorden. ''We doen in dit onderzoek alles wat noodzakelijk is", aldus het OM. Het is niet bekend om welk slachtoffer het gaat. Eerder werd het lichaam van een vrouw in Puttershoek opgegraven.