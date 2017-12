Ombouwen van Hoekse Lijn kost mogelijk negentig miljoen euro meer

De vertraging kost naar verwachting iedere maand zo'n 3,5 miljoen euro, heeft het gemeentebestuur van Rotterdam donderdag bekendgemaakt.

De gemeentebestuurders verwachten dat de extra kosten uitkomen tussen de 25 en 35 miljoen euro. In het het slechtste geval loopt de rekening op tot negentig miljoen euro. De kosten waren aanvankelijk begroot op 397 miljoen euro. Het is nog niet duidelijk hoe deze kosten worden verdeeld over de 23 gemeenten die samen de Metropoolregio Rotterdam Den Haag vormen.

Bodemvervuiling

Het grote project kampt met tegenslagen, zoals bodemvervuiling en problemen met de software die wordt gebruikt voor de beveiliging. Volgens de oorspronkelijke planning hadden afgelopen herfst al volop metro's moeten rijden over de omgebouwde lijn, maar dat bleek in de zomer al niet haalbaar. De opening werd uitgesteld tot februari volgend jaar, maar ook dat lukt dus niet.

Volgens het Rotterdamse college heeft het "ontbroken aan voldoende sturing" en is "cruciale informatie te laat bij het college op tafel gekomen." Een speciaal vanwege de problemen aangestelde projectmanager constateerde dat de planning te ambitieus was. Het aanbrengen van de kabels en leidingen bleek bijvoorbeeld veel meer werk dan was ingeschat. Verder zijn er problemen met de sluiting van bruggen bij Maassluis en Vlaardingen.

Reizigers zijn voorlopig aangewezen op bussen. Vanaf februari krijgen zij gemiddeld vijftig procent korting op hun busritten. Ook wordt koffie uitgedeeld om reizigers tegemoet te komen.