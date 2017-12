Zestien maanden cel voor corrupte politicus Sint Maarten

Tevens mag Illidge vijf jaar lang geen publieke functie vervullen en heeft hij zijn passieve kiesrecht verloren. Hij mag dus niet aan verkiezingen meedoen.

In 2013 verscheen een video-opname van Illidge in sexclub Bada Bing op Sint Maarten. Daarop was te zien hoe de politicus geld aannam van de Nederlandse nachtclubeigenaar Jaap van den Heuvel. Het geld was voor het verkrijgen van een vergunning voor danseressen.

Van den Heuvel is dinsdag veroordeeld tot 32 maanden gevangenisstraf, waarvan twaalf maanden voorwaardelijk. Hij is schuldig bevonden aan onder meer witwassen van geld en belastingontduiking. Hij is vrijgesproken van vrouwenhandel.