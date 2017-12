OM eist 4 jaar cel tegen Hennie van Rey voor witwassen via kiprollades

De 76-jarige Van Rey, broer van de omstreden politicus Jos van Rey, is eigenaar van het vleesbedrijf in Roermond waar dit gebeurde. De rollades werden als bevroren lading in containers verscheept.

De hoofdverdachte heeft gezegd dat hij het geld verstopte en gaf twee transporten in 2014 en 2015 toe. Volgens het OM zat daar zo'n 6,8 miljoen euro in. Het bedrag waar het OM aanvankelijk van uitging, was 9,8 miljoen euro. Maar delen van dat bedrag achtte de officier niet bewezen. Ook zou Van Rey tonnen naar Kroatië gereden hebben en daar op bankrekeningen hebben gestort.

Het OM vermoedt dat het geld afkomstig is uit de drugshandel maar Van Rey zei dat hij niets wist van de herkomst ervan. "Het verbaast me dat hij zegt dat het hem niet interesseerde waar dat geld vandaan kwam", zei de officier van justitie.

Ingenieus

Hij noemde de werkwijze ingenieus. Het contante geld werd eerst vacuüm in plastic verpakt. Vervolgens kookte de verdachte kip totdat het uit elkaar viel. Het geld werd in het vlees gestopt en vervolgens tot een rollade gemaakt. Toch sloegen speurhonden in juni 2015 aan bij het tweede transport.

Tegen Aquiles C. (71) werd twee jaar cel geëist voor het vervoeren van het geld van Amsterdam naar Roermond. De 50-jarige Diana P., hoorde vijftien maanden cel eisen, waarvan tien voorwaardelijk.

Het proces gaat donderdag verder.