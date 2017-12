Emotionele Mark de J. houdt vol onschuldig te zijn in zaak Everink

De voormalig Nederlands kampioen tennis hoorde maandag achttien jaar tegen zich eisen, omdat het Openbaar Ministerie hem schuldig acht aan de moord op Everink. De zakenman werd op 3 maart vorig jaar in zijn woning in Bilthoven omgebracht met 24 messteken.

''Dit is een verschrikkelijke zaak, het is vreselijk voor de nabestaanden. Maar ik heb het echt niet gedaan, ik blijf het herhalen", aldus de 30-jarige De J. voor de rechtbank van Utrecht.

Met zijn laatste woorden kwam er een einde aan de driedaagse inhoudelijke behandeling van de zaak.

Gokschuld

Het OM houdt vol dat De J. de dader is en dat hij zijn daad bewust heeft voorbereid. Hij had een grote gokschuld bij Everink en zou deze voor 4 maart 2016 af moeten betalen. Zijn geld was echter op en volgens justitie zag hij geen andere uitweg dan het doden van Everink. De schaamte dat zijn ouders erachter zouden komen dat hij schulden had, heeft volgens het OM ook een rol gespeeld.

Justitie ziet bewijs in de zoektermen die zijn gevonden op de iPad van de verdachte. Middels zijn zoekgeschiedenis werd een lijst met 126 verdachte termen opgesteld die te maken kunnen hebben met de dood van Everink. Een man die een nationale bekendheid werd nadat hij in 2012 werd mishandeld door kickbokser Badr Hari.

Ook had De J. het horloge van Everink in zijn bezit, voordat hij deze verstopte in zijn ouderlijk huis. In een afgeluisterd gesprek in de gevangenis vroeg hij zijn ouders deze te verplaatsen en te verbergen.

Ontmoetingen

De verdediging wees echter op de negen ontmoetingen die De J. zou hebben gehad voorafgaand aan de fatale avond op 3 maart. De tenniscoach zou daarbij zijn bedreigd en ook de naam van Everink viel volgens de verdachte regelmatig. Op de avond van de moord was De J. thuis bij Everink. Hij verklaarde van zijn vriend afscheid te hebben genomen en bij vertrek in zijn auto staande te zijn gehouden door vier mannen.

Eén van hen ging bij hem in de auto zitten en bedreigde hem met wat voelde als een pistool, aldus het relaas van De J., waarna de drie anderen bij Everink naar binnen zouden zijn gegaan en hem hebben gedood.

Volgens De J. vond hij op 4 maart het horloge in zijn auto. Uit angst voor represailles zou hij het horloge achter hebben gehouden en hier niet over hebben verklaard.

De rechter doet op 23 januari uitspraak.