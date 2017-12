Familie uit Amsterdam opgepakt op verdenking van witwassen

De verdachte is dinsdag opgepakt, evenals zijn 60-jarige vrouw en drie familieleden van de man. Zij worden ook verdacht van witwassen.

De fiscale opsporingsdienst FIOD maakte dat woensdag bekend. De FIOD deed dinsdag invallen op vier plekken in Amsterdam en op twee locaties in Tel Aviv in Israël. Er is beslag gelegd op drie panden in de hoofdstad en op bankrekeningen in Nederland en Luxemburg.

De man zou via verhullende constructies met familieleden in het buitenland over miljoenen euro's beschikken. Het onderzoek is begonnen nadat het Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) - waarin verschillende overheidsdiensten samenwerken - aan de bel had getrokken.