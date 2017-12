Kabinet wil Nederlanderschap genocideverdachte Rwanda intrekken

De IND baseert zich daarbij op een individueel ambtsbericht van de Nederlandse ambassade en naar aanleiding daarvan wil staatssecretaris Mark Harbers (Justitie en Veiligheid) dat de man zijn Nederlandse paspoort inlevert.

Jean-Baptiste N. (62) kwam in 1999 als vluchteling naar Nederland en woont en werkt al jaren in de regio Eindhoven. In 2014 heeft toenmalig staatssecretaris Fred Teeven voor het eerst geprobeerd om zijn Nederlandse nationaliteit in te trekken vanwege ernstige vermoedens dat N. betrokken is geweest bij de uitroeiing van Tutsi’s in Rwanda. De eerste poging mislukte.

Van een select gezelschap Rwandezen in Nederland bestaat het vermoeden dat ze betrokken zijn geweest bij oorlogsmisdrijven in 1994. Voor zover bekend is N. de eerste Rwandees die op basis van een individueel ambtsbericht zijn Nederlandse nationaliteit dreigt te verliezen.

Bekend

Volgens het vertrouwelijke ambtsbericht was Jean-Baptiste N. een invloedrijke en landelijk bekende Hutu. Hij zou opdracht hebben gegeven voor de moord op Tutsi’s in het noorden van Rwanda.

Een van de belangrijkste en meest concrete verdenkingen is dat hij op een bijeenkomst is geweest waar de genocide werd beraamd. Rwanda wil hem vervolgen voor betrokkenheid bij volkerenmoord.

Advocaat Caroline Buisman zegt dat N. alle beschuldigingen ontkent. Volgens haar is het ambtsbericht gebaseerd op één anonieme bron en bevat het alleen vage beschuldigingen waar hij zich moeilijk tegen kan verdedigen.

Uitlevering

N. vreest dat intrekking van zijn Nederlandse nationaliteit een opmaat is voor uitlevering aan Rwanda. Hij heeft daarom een rechtszaak aangespannen om zijn paspoort te kunnen houden. Een kort geding dient donderdag bij de rechtbank in Den Bosch en de bodemzaak staat volgend jaar gepland.

Tijdens de genocide in Rwanda werden bijna 1 miljoen mensen gedood. Het ministerie gaat om privacyredenen niet in op de zaak.