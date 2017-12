Vermeende Syrische IS-strijder Amsterdam ontkent betrokkenheid

In gesprekken met Nieuwsuur en de Volkskrant zegt de man dat hij nooit heeft gevochten in de Syrische burgeroorlog. Laat staan dat hij lid was van IS, zoals burgerjournalisten van de groep 'Raqqa is being slaughtered silently' verklaarden nadat ze hem hadden gezien op de bijeenkomst in debatcentrum De Balie.

De man, die zichzelf Aziz noemt, nam contact op met de media omdat hij schrok van de reacties op het verhaal dat een IS-strijder vrij in Nederland zou rondlopen. "Ik wil mezelf verdedigen, mijn naam zuiveren", aldus de Syriër dinsdagavond in Nieuwsuur.

Gevangenschap

De man wil anoniem blijven uit vrees voor het Syrische regime. De Syrische autoriteiten zetten hem naar eigen zeggen al eens zes jaar vast omdat hij met een leesclub verboden boeken las.

De man zegt dat hij in 2011 ondergedoken zat bij Ahrar al-Sham, een andere radicale rebellengroepering in Syrië. In 2014 zou hij in Nederland zijn aangekomen, met valse papieren. "Ik heb mijn leven hier, mijn werk. Dit kan alles kapot maken." Hij zegt dat hij in een Amsterdams café werkt.

Nieuwsuur en de Volkskrant konden het verhaal van de man niet door onafhankelijke bronnen bevestigd krijgen. De Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) wil sinds de kwestie begon te spelen al niets kwijt. Ook ministers spraken alleen in algemeenheden en wilden tot nog toe niet ingaan op details.