Nog steeds geen steun voor Nederlandse pluimveehouders na fipronilschandaal

De Belgische regering kreeg dinsdag toestemming van de Europese Commissie om 21,8 miljoen euro aan compensaties uit te keren.

"We weten dat dit niet de reactie is waar de getroffen pluimveehouders op hopen, maar de huidige ontwikkelingen in België doen niets af aan het voor Nederland principiële standpunt rond compensatie", aldus de woordvoerder van minister Carola Schouten (Landbouw).

Vergoedingen

Volgens de commissie was de fipronil-crisis een 'uitzonderlijke gebeurtenis' die federale steunmaatregelen rechtvaardigt. Het gaat om vergoedingen voor de vernietiging van eieren en kippen, laboratoriumtests en het ontsmetten van de stallen.

Chickfriend

Het fipronilschandaal was afgelopen zomer groot nieuws, hoewel de aangetroffen hoeveelheid van de verboden stof in eieren geen gevaar voor de volksgezondheid vormde. Pluimveehouders hadden op grote schaal het bedrijf Chickfriend ingehuurd bij de bestrijding van bloedluis. Later bleek dat Chickfriend fipronil gebruikte.

"Compensatie voor Nederland is niet aan de orde wanneer er sprake is van schade die is veroorzaakt door het handelen van private partijen", aldus de woordvoerder. "In dit geval was dat Chickfriend, dat gebruik heeft gemaakt van een middel dat in Nederland niet is toegelaten als geneesmiddel."

Inmiddels zijn bijna driehonderd van de 793 stallen bij pluimveebedrijven die sinds de vondst van fipronil waren gesloten weer volledig vrijgegeven.