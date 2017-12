Undercoveroperatie ingezet op getuige in zaak-Nicole van den Hurk

Er werd een undercoveragent ingezet op een voormalig tbs'er, die heeft gezegd dat De G. in de tbs-kliniek aan hem heeft opgebiecht dat hij een meisje heeft vermoord. Wat de undercoveroperatie precies heeft opgeleverd, werd niet duidelijk.

Volgens het Openbaar Ministerie (OM) is tbs'er De G. schuldig aan de verkrachting én de dood van het vijftienjarige meisje. De rechtbank veroordeelde de Helmonder vorig jaar alleen voor verkrachting. De aanklager én de verdachte gingen in hoger beroep.

In totaal twee tbs'ers meldden zich in 2015 bij De Telegraaf met het verhaal dat Jos de G. een moord had bekend. Ze werden als getuige gehoord maar de rechtbank in Den Bosch vond hun verklaringen niet betrouwbaar.

Beloning

Er bestaan vermoedens dat de tbs'ers zijn gaan praten om een beloning op te strijken. Advocaat Job Knoester onthulde dinsdag dat hij van twee anonieme bronnen heeft gehoord dat de (stief)familie van Nicole van den Hurk via kampbewoners in Eindhoven geld heeft aangeboden aan mensen die belastende verklaringen over de verdachte willen afleggen.

Volgens Knoester is het verhaal van de voormalige tbs'er er door de undercoveroperatie en afgeluisterde telefoongesprekken niet sterker op geworden.

De undercoveroperatie is voor de aanklager aanleiding om deze getuige bij het hof wederom te laten horen. Het gerechtshof bepaalt op 20 december of dat gaat gebeuren.